"Реал" намерен обжаловать удаление Рамоса в матче с "Манчестер Сити"

Мадридский "Реал" попытается оспорить дисквалификацию своего капитана Серхио Рамоса, сообщает Cadena Ser.

По информации источника, королевский клуб готовит апелляцию на удаление защитника в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".

Напомним, что испанский центрбек получил красную карточку за фол последней надежды.

33-летний Рамос должен пропустить ответный матч с "горожанами" через три недели.

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