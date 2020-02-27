"Реал" намерен обжаловать удаление Рамоса в матче с "Манчестер Сити"
Мадридский "Реал" попытается оспорить дисквалификацию своего капитана Серхио Рамоса, сообщает Cadena Ser.
По информации источника, королевский клуб готовит апелляцию на удаление защитника в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Сити".
Напомним, что испанский центрбек получил красную карточку за фол последней надежды.
33-летний Рамос должен пропустить ответный матч с "горожанами" через три недели.
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