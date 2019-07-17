"Реал" намерен отказаться от покупки Погба: названа причина

Трансфер полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в мадридский "Реал", скорее всего, не состоится этим летом.

Как сообщает Marca, королевский клуб намерен выйти из гонки за звёздным французом из-за его высокой стоимости.

"Красные дьяволы" недавно увеличили цену на 26-летнего футболиста до 200 миллионов евро и эта сумма оказалась неподъёмной для "бланкос".

В прошлом сезоне Погба сыграл за "МЮ" 47 матчей, забил 16 голов и сделал 11 ассистов. Его контракт с клубом рассчитан до 2021 года.

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