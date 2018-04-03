"Реал" намерен отказаться от трансфера Левандовски в пользу других игроков

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"Реал" намерен отказаться от трансфера Левандовски в пользу других игроковМадридский "Реал" намерен отказаться от приобретения ведущего форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски.

По сведениям испанской прессы, из-за нежелания чемпионов Германии вести переговоры по своему 29-летнему нападающему королевский клуб готов переключить внимание на другие трансферные цели - вингеров Эдена Азара из лондонского "Челси" и Мохамеда Салаха из "Ливерпуля".

Напомним, Хайнкес исключил уход Левандовски в "Реал". | soccernews.ru

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