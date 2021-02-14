"Реал" намерен отклонить любое предложение по Каземиро

"Реал" намерен любой ценой сохранить хавбека Каземиро в клубе.

Как сообщает Marca, мадридский клуб намерен отклонять любые предложения по трансферу бразильца, несмотря на финансовые трудности.

Каземиро выступает за "Реал" с 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

В текущем сезоне на счету Каземиро пять голов и один ассист в 26 играх.

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