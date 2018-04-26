"Реал" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

Мадридский "Реал" заинтересовался полузащитником севильского "Бетиса" Фабианом Руисом, информирует испанская пресса.

Сообщается, что вопрос о приобретении 22-летнего хавбека "зелено-белых" вслед за каталонской "Барселоной" начали рассматривать и в стане королевского клуба.

В нынешнем сезоне Руис забил 2 мяча и сделал 6 результативных передач в 31 матче за "Бетис".

Напомним, "Реал" сделал предложение Эмре Джану. | soccernews.ru