"Реал" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

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"Реал" намерен перехватить трансферную цель "Барселоны"

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает Sport.es, "сливочные" готовы подписать 22-летнего аргентинца в зимнее трансферное окно. Ранее главным претендентом на игрока была "Барселона".

Клаусула Мартинеса составляет 111 миллионов евро. Напомним, что "Интер" намерен удержать игрока, поэтому в ближайшее время клуб начнет с ним переговоры о новом контракте.

В этом сезоне Мартинес провел 23 матча, забил 14 голов и отдал 4 результативные передачи.

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