"Реал" намерен перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
Мадридский "Реал" проявляет интерес к валлийскому полузащитнику "Шальке" Рабби Матондо, сообщает OK Diario.
По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте валлийца составляет 60 миллионов евро, но "Реал" не готов платить такие деньги.
Ранее сообщалось, что Матондо хочет купить "Манчестер Юнайтед". Также игрок входит в сферу интересов "Баварии", "Ливерпуля" и "Арсенала".
В нынешнем сезоне 19-летний Матондо провел за "Шальке" 16 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: "Бавария" отказала "Реалу" в трансфере самого дорогого игрока в своей истории. | http://soccernews.ru
главное
-
Лионель Месси признан лучшим игроком в истории финалов Лиги чемпионов в 21 веке
-
"Спартак" готов расстаться с Гулиевым, который переведен в дубль
-
Гулиев переведен в "Спартак-2" за нарушение дисциплины
-
Выяснилось, кто станет новым руководителем "Торпедо"
-
Президент московского "Торпедо" Еленцева покинула свой пост
Лента новостей
-
"Барселона" определилась с будущим защитником Эмерсона
-
Мартин Эдегор может остаться в "Реале" в следующем сезоне
-
"Барселона" объявила о начале продаж многоразовых защитных масок
-
"Ювентус" хочет арендовать Усмана Дембеле
-
"Реал" намерен перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"
-
Дмитрий Торбинский рассказал подробности своей жизни в США
-
2
"Челси" отказался от трансфера Бога
-
2
Лионель Месси признан лучшим игроком в истории финалов Лиги чемпионов в 21 веке
-
"Спартак" готов расстаться с Гулиевым, который переведен в дубль
-
Гулиев переведен в "Спартак-2" за нарушение дисциплины
-
Селихов вернулся в общую группу "Спартака" после травмы
-
Евсеев: "Знаю, кто как тренируется из других команд"
-
Выяснилось, кто станет новым руководителем "Торпедо"
-
"Бетис" интересуется японским хавбеком "Реала"
-
Иностранные игроки "Оренбурга" вернулись в Россию
-
"Аталанта" хочет купить голкипера "Ювентуса" Перина
-
Алькантара пропустит матч с "Боруссией" из-за травмы
-
Президент московского "Торпедо" Еленцева покинула свой пост
-
"Ростов" воспользовался опцией продления контракта Козлова
-
Жена Семака посвятила трогательный пост приемной дочери
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|27
|61
|2
|Боруссия Дортмунд
|27
|57
|3
|РБ Лейпциг
|27
|54
|4
|Байер Леверкузен
|27
|53
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|27
|52
|6
|Вольфсбург
|27
|39
|7
|Фрайбург
|27
|37
|8
|Шальке
|27
|37
|9
|Хоффенхайм
|27
|36
|10
|Кельн
|27
|34
|11
|Герта
|27
|34
|12
|Аугсбург
|27
|30
|13
|Унион Берлин
|27
|30
|14
|Айнтрахт Франкфурт
|26
|28
|15
|Майнц 05
|27
|27
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|27
|24
|17
|Вердер Бремен
|26
|21
|18
|Падерборн
|27
|18