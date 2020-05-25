"Реал" намерен перехватить трансферную цель "Манчестер Юнайтед"

Мадридский "Реал" проявляет интерес к валлийскому полузащитнику "Шальке" Рабби Матондо, сообщает OK Diario.

По сведениям издания, королевский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте валлийца составляет 60 миллионов евро, но "Реал" не готов платить такие деньги.

Ранее сообщалось, что Матондо хочет купить "Манчестер Юнайтед". Также игрок входит в сферу интересов "Баварии", "Ливерпуля" и "Арсенала".

В нынешнем сезоне 19-летний Матондо провел за "Шальке" 16 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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