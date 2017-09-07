"Реал" намерен перехватить у "Барселоны" хавбека "Марселя"

Мадридский "Реал" намерен перехватить у каталонской "Барселоны" полузащитника французского "Марселя" Максима Лопеса.

Как информирует испанская пресса, главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан уже давно следит за игрой 19-летнего хавбека "бело-голубых". Французский наставник "сливочных" рассчитывает, что в будущем перспективный француз может стать идеальной заменой для ведущего полузащитника его команды Луки Модрича.

Напомним, Максимом Лопесом также интересуется "Барселона". | soccernews.ru