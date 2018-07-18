"Реал" намерен побороться за Бонуччи

Мадридский "Реал" намерен побороться за ведущего защитника "Милана" Леонардо Бонуччи, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что президент королевского клуба готов воспользоваться исключением "россонери" из еврокубков и предложить 31-летнему беку, на которого также претендует ПСЖ, выгодный в финансовом плане контракт.

Напомним, ПСЖ уже вышел на контакт с Бонуччи. | soccernews.ru