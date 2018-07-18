"Реал" намерен побороться за Бонуччи

Теги реал мадридмиланлеонардо бонуччи

"Реал" намерен побороться за БонуччиМадридский "Реал" намерен побороться за ведущего защитника "Милана" Леонардо Бонуччи, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что президент королевского клуба готов воспользоваться исключением "россонери" из еврокубков и предложить 31-летнему беку, на которого также претендует ПСЖ, выгодный в финансовом плане контракт.

Напомним, ПСЖ уже вышел на контакт с Бонуччи. | soccernews.ru

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