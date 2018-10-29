"Реал" намерен подписать аргентинского хавбека

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"Реал" намерен подписать аргентинского хавбекаМадридский "Реал" намерен подписать полузащитника "Ривер Плейт" Эсекьеля Паласиоса, информирует Marca.

По сведениям издания, королевский клуб рассчитывает закрыть трансфер 20-летнего хавбека уже в декабре. Однако переезд перспективного аргентинца на "Сантьяго Бернабеу" должен будет состояться уже летом, так как "сливочные" намерены оставить игрока в стане его нынешнего клуба в полугодичной аренде.

В текущем сезоне Паласиос забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 8 играх за "Ривер Плейт". Его трансфер оценивается в 20 миллионов евро.

Напомним,  Конте выдвинул первое требование "Реалу". | soccernews.ru

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