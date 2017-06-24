"Реал" намерен подписать игрока молодежной сборной Испании

Мадридский "Реал" намерен подписать полузащитника севильского "Бетиса" Дани Себальоса, который в настоящее время в составе молодежной сборной Испании выступает на Евро U-21 в Польше.

По сведениям европейских СМИ, трансфер 20-летнего хавбека обойдется "сливочным" в 15 млн евро. "Бетис" уже заявил, что не будет препятствовать уходу своего футболиста.

В завершившемся сезоне Себальос забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 31 матче за свой клуб.

Напомним, "Реал" готов побороться с "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" за защитника ПСЖ. | soccernews.ru