"Реал" намерен подписать игрока молодежной сборной Испании

Теги реал мадридбетисдани себальос

"Реал" намерен подписать игрока молодежной сборной ИспанииМадридский "Реал" намерен подписать полузащитника севильского "Бетиса" Дани Себальоса, который в настоящее время в составе молодежной сборной Испании выступает на Евро U-21 в Польше.

По сведениям европейских СМИ, трансфер 20-летнего хавбека обойдется "сливочным" в 15 млн евро. "Бетис" уже заявил, что не будет препятствовать уходу своего футболиста.

В завершившемся сезоне Себальос забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 31 матче за свой клуб.

Напомним, "Реал" готов побороться с "Барселоной" и "Манчестер Юнайтед" за защитника ПСЖ. | soccernews.ru

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