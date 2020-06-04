"Реал" намерен подписать Камавинга этим летом
"Реал" решил попытаться заполучить хавбека "Ренна" Эдуардо Камавинга уже этим летом.
Как сообщает RMC Sport, это связано с опасениями "сливочных" о том, что после выступлений "Ренна" в Лиге Чемпионов ценник на игрока может вырасти вдвое.
При этом отмечается, что "Ренн" намерен отклонить любое предложение "Реала", так как рассчитывает на Камавинга в еврокубках.
На данный момент трансферная стоимость 17-летнего Камавинга оценивается в 37,5 миллиона евро.
В этом сезоне на счету игрока один гол и два ассиста в 36 матчах.
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|20
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|4
|Севилья
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|20
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|6
|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
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|9
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|20
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|10
|Гранада
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|20
|27
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|Леванте
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|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
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|16
|Эйбар
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|17
|Мальорка
|20
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|18
|Сельта Виго
|20
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|19
|Леганес
|20
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|Эспаньол
|20
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