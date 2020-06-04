"Реал" намерен подписать Камавинга этим летом

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"Реал" намерен подписать Камавинга этим летом

"Реал" решил попытаться заполучить хавбека "Ренна" Эдуардо Камавинга уже этим летом.

Как сообщает RMC Sport, это связано с опасениями "сливочных" о том, что после выступлений "Ренна" в Лиге Чемпионов ценник на игрока может вырасти вдвое.

При этом отмечается, что "Ренн" намерен отклонить любое предложение "Реала", так как рассчитывает на Камавинга в еврокубках.

На данный момент трансферная стоимость 17-летнего Камавинга оценивается в 37,5 миллиона евро.

В этом сезоне на счету игрока один гол и два ассиста в 36 матчах.

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