Мадридский "Реал" намерен подписать вингера дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Так, по сведениям источника, свой взор на на 19-летнего игрока "шмелей" "сливочные" обратили после того, как им не удалось заполучить свои главные трансферные цели - Эдена Азара ("Челси") и Неймара (ПСЖ). Стоимость перспективного американца оценивается в 70 миллионов евро.

Напомним, Перес определился со стратегией в возможном трансфере Неймара. | soccernews.ru