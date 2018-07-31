"Реал" намерен подписать вингера дортмундской "Боруссии"

Теги реал мадридборуссия дортмундкристиан пулишич

"Реал" намерен подписать вингера дортмундской "Боруссии"Мадридский "Реал" намерен подписать вингера дортмундской "Боруссии" Кристиана Пулишича, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Так, по сведениям источника, свой взор на на 19-летнего игрока "шмелей" "сливочные" обратили после того, как им не удалось заполучить свои главные трансферные цели - Эдена Азара ("Челси") и Неймара (ПСЖ). Стоимость перспективного американца оценивается в 70 миллионов евро.

Напомним,  Перес определился со стратегией в возможном трансфере Неймара. | soccernews.ru

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