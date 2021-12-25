"Реал" намерен подписать Захаряна
Фото сайт РПЛ
Хавбек московского "Динамо" Арсен Захарян может продолжить карьеру в "Реале".
Как сообщает "Чемпионат", над трансфером работают бывший спортивный директор "сливочных" Предраг Миятович, а также агенты Срджан Еремич и Владо Лемич, представляющий интересы Луки Модрича.
"Самым вероятным вариантом является покупка Захаряна с последующей арендой в "Динамо" ещe на сезон. Стоимость сделки может составить около 20 миллионов евро. С бонусами сумма может возрасти до 25 миллионов", - сообщил источник.
Ожидается, что трансфер может состояться летом 2022 года.
В этом сезоне Захарян провел 18 игр, в которых забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.
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