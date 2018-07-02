"Реал" намерен подписать звезду ПСЖ

Теги реал мадридфлорентино переснеймаркилиан мбаппепсж

"Реал" намерен подписать звезду ПСЖМадридский "Реал" намерен подписать этим летом одного из звездных игроков ПСЖ, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что главной трансферной целью для президента королевского клуба Флорентино Переса продолжает оставаться форвард парижан Неймар. Если же заполучить бразильца в текущее межсезонье боссу "сливочных" не удастся, он будет готов предпринять попытки подписать другого нападающего чемпионов Франции - Килиана Мбаппе.

Напомним,  Перес может пойти на продажу Асенсио. | soccernews.ru

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