"Реал" намерен предложить "Тоттенхэму" обменять Деле Алли на своего хавбека

Мадридский "Реал" может совершить с лондонским "Тоттенхэмом" громкий обмен игроками, информирует The Sun.

По сведениям издания, королевский клуб следующим летом намерен подписать полузащитника "шпор" Деле Алли. Дабы склонить английский клуб к продаже своего ключевого игрока, "сливочные" готовы даже будут включить в возможную сделку своего хавбека Матео Ковачича.

Напомним, "Реал" в очередной раз пожаловался на судейство. | soccernews.ru