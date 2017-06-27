"Реал" намерен прекратить сотрудничество с "Adidas"

Мадридский "Реал" ввиду приближения конца срока действия контракта с "Adidas" намерен прекратить сотрудничество с немецким производителем спортивной одежды.

Как информирует испанская пресса, президент королевского клуба Флорентино Перес не планирует продлевать соглашение с известным брендом. Причиной такого решения называется то, что немецкая компания заключила более выгодный контракт с "Манчестер Юнайтед", нежели она предложила "сливочным". Учитывая доминирование своего клуба на европейской арене, Перес намерен сменить технического спонсора своей команды и добиться для "Реала" подписания самого огромного спонсорского соглашения в истории футбола.

Напомним, Перес определился с вероятным сменщиком Зидана. | soccernews.ru