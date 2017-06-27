"Реал" намерен прекратить сотрудничество с "Adidas"
Мадридский "Реал" ввиду приближения конца срока действия контракта с "Adidas" намерен прекратить сотрудничество с немецким производителем спортивной одежды.
Как информирует испанская пресса, президент королевского клуба Флорентино Перес не планирует продлевать соглашение с известным брендом. Причиной такого решения называется то, что немецкая компания заключила более выгодный контракт с "Манчестер Юнайтед", нежели она предложила "сливочным". Учитывая доминирование своего клуба на европейской арене, Перес намерен сменить технического спонсора своей команды и добиться для "Реала" подписания самого огромного спонсорского соглашения в истории футбола.
Напомним, Перес определился с вероятным сменщиком Зидана. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|38
|93
|2
|Барселона
|38
|90
|3
|Атлетико Мадрид
|38
|78
|4
|Севилья
|38
|72
|5
|Вильярреал
|38
|67
|6
|Реал Сосьедад
|38
|64
|7
|Атлетик Бильбао
|38
|63
|8
|Эспаньол
|38
|56
|9
|Алавес
|38
|55
|10
|Эйбар
|38
|54
|11
|Малага
|38
|46
|12
|Валенсия
|38
|46
|13
|Сельта Виго
|38
|45
|14
|Лас Пальмас
|38
|39
|15
|Бетис
|38
|39
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|36
|17
|Леганес
|38
|35
|18
|Спортинг Хихон
|38
|31
|19
|Осасуна
|38
|22
|20
|Гранада
|38
|20