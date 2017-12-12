"Реал" намерен приобрести двух вратарей

Теги реал мадридкепа аррисабалагаатлетик бильбаочелситибо куртуа

"Реал" намерен приобрести двух вратарейМадридский "Реал" намерен приобрести сразу двух вратарей, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в зимнее трансферное окно королевский клуб рассчитывает подписать Кепу Аррисабалагу из "Атлетика" (Бильбао), а уже по окончанию текущего сезона заполучить Тибо Куртуа из лондонского "Челси".

Напомним, вингер ПСЖ желает перейти в "Реал". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лучшие сольные голы 2017 года

Лучшие сольные голы 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 16 46
2 Манчестер Юнайтед 16 35
3 Челси 17 35
4 Бернли 17 31
5 Ливерпуль 16 30
6 Арсенал Лондон 16 29
7 Тоттенхэм 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 16 19
11 Саутгемптон 16 18
12 Хаддерсфилд Таун 17 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 17 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов