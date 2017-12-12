"Реал" намерен приобрести двух вратарей

Мадридский "Реал" намерен приобрести сразу двух вратарей, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, в зимнее трансферное окно королевский клуб рассчитывает подписать Кепу Аррисабалагу из "Атлетика" (Бильбао), а уже по окончанию текущего сезона заполучить Тибо Куртуа из лондонского "Челси".

Напомним, вингер ПСЖ желает перейти в "Реал". | soccernews.ru