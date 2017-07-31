Мадридский "Реал" намерен приобрести топового центрбека на замену ушедшему в турецкий "Бешикташ" Пепе.

Как информирует испанская пресса, главному тренеру "сливочных" Зинедину Зидану таки удалось убедить президента своего клуба в необходимости покупки опытного защитника, который смог бы составить конкуренцию Серхио Рамосу и Рафаэлю Варану за место в стартовом составе команды. Ввиду этого, босс "Реала" может отложить переговоры по форварду "Монако" Килиана Мбаппе, дабы закрыть проблемную позицию.

Напомним, "Реал" может помочь ПСЖ заполучить Неймара. | soccernews.ru