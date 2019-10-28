"Реал" намерен продать Бэйла в январе
Мадридский "Реал" рассчитывает продать валлийского нападающего команды Гарета Бэйла в зимнее трансферное окно, сообщает AS.
По сведениям издания, между клубом и футболистом по-прежнему остаются сложным отношения, которые установились летом. Тогда Бэйл мог перейти в китайский клуб, но "Реал" в последний момент отменил трансфер.
В данный момент форвард восстанавливается после травмы, которую получил в расположении сборной Уэльса.
В нынешнем сезоне 30-летний Бэйл провел за "Реал" семь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Бэйл запретил "Реалу" обнародовать информацию о своей травме. | http://soccernews.ru
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