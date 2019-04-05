"Реал" намерен продать игроков на 500 миллионов евро

тать на продаже игроков в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям издания, наибольшую сумму королевский клуб хочет получить за валлийского нападающего Гарета Бэйла, который оценивается в 100 миллионов евро. Далее идут полузащитника Тони Кроос и Хамес Родригес, которые могут принести клубу по 80 миллионов. Впрочем, в случае с Хамесом может возникнуть проблема, так как "Бавария" имеет права его выкупа за 42 миллиона.

Кроме того, "Реал" может продать полузащитников Иско (60) и Матео Ковачича (50), а также форварда Мариано Диаса и защитника Хесуса Вальехо (30 миллионов в сумме).