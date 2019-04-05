"Реал" намерен продать игроков на 500 миллионов евро

3 Теги реал мадридтрансферыгарет бэйлтони кроосиско

"Реал" намерен продать игроков на 500 миллионов евротать на продаже игроков в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям издания, наибольшую сумму королевский клуб хочет получить за валлийского нападающего Гарета Бэйла, который оценивается в 100 миллионов евро. Далее идут полузащитника Тони Кроос и Хамес Родригес, которые могут принести клубу по 80 миллионов. Впрочем, в случае с Хамесом может возникнуть проблема, так как "Бавария" имеет права его выкупа за 42 миллиона.

Кроме того, "Реал" может продать полузащитников Иско (60) и Матео Ковачича (50), а также форварда Мариано Диаса и защитника Хесуса Вальехо (30 миллионов в сумме).

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Бейлу "ЗОЛОТАЯ" цена 55-65 миллионов, Кроосу - 40-50 млн, Хамес потянет максимум на 35-40 млн. ,

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Сын Зидана 500 000 000 не стОит )

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Mutaloff
Mutaloff

Продать нужно:Бензема,Мариано,Бэйла,Марсело,Рамоса,Вальехо,Начо,Крооса,Модрича,Наваса.Что касается остальных,то их оставить и вокруг них и естественно с покупками строить новую команду!

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