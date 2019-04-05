"Реал" намерен продать игроков на 500 миллионов евро
тать на продаже игроков в летнее трансферное окно, сообщает AS.
По сведениям издания, наибольшую сумму королевский клуб хочет получить за валлийского нападающего Гарета Бэйла, который оценивается в 100 миллионов евро. Далее идут полузащитника Тони Кроос и Хамес Родригес, которые могут принести клубу по 80 миллионов. Впрочем, в случае с Хамесом может возникнуть проблема, так как "Бавария" имеет права его выкупа за 42 миллиона.
Кроме того, "Реал" может продать полузащитников Иско (60) и Матео Ковачича (50), а также форварда Мариано Диаса и защитника Хесуса Вальехо (30 миллионов в сумме).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|30
|70
|2
|Атлетико Мадрид
|30
|62
|3
|Реал Мадрид
|30
|57
|4
|Хетафе
|30
|47
|5
|Валенсия
|30
|46
|6
|Севилья
|30
|46
|7
|Алавес
|30
|44
|8
|Атлетик Бильбао
|30
|43
|9
|Реал Сосьедад
|30
|40
|10
|Бетис
|30
|40
|11
|Эйбар
|30
|39
|12
|Леганес
|30
|39
|13
|Эспаньол
|30
|35
|14
|Жирона
|30
|34
|15
|Леванте
|30
|32
|16
|Реал Вальядолид
|30
|30
|17
|Вильярреал
|30
|30
|18
|Сельта Виго
|30
|29
|19
|Райо Вальекано
|30
|24
|20
|Уэска
|30
|23