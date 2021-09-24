"Реал" намерен продлить контракт с 20-летним вингером
Мадридский "Реал" готовит новое соглашение для атакующего полузащитника Такефусы Кубо, сообщает Cadena Ser.
По сведениям издания, в королевском клубе решили продлить контракт с 20-летним футболистом в связи с его успешной игрой в текущем сезоне.
Напомним, что в середине августа японского вингера арендовала "Мальорка". Он провёл 6 матчей, результативными действиями не отличался.
Действующий договор Кубо с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2024 года.
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