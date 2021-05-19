"Реал" намерен продлить контракт с Бензема

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" хочет продлить контракт с французским нападающим Каримом Бензема, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, королевский клуб предложит футболисту соглашение до лета 2023 года. Нынешний контракт француза действует до лета 2022 года.

В этом сезоне 33-летний Бензема провел за "Реал" 45 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 29 забитых мячей, а также отдал восемь результативных передач.

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