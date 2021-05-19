"Реал" намерен продлить контракт с Бензема

Теги реал мадридкарим бензема

"Реал" намерен продлить контракт с Бензема

Фото: инстаграм Карима Бензема/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" хочет продлить контракт с французским нападающим Каримом Бензема, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

По данным источника, королевский клуб предложит футболисту соглашение до лета 2023 года. Нынешний контракт француза действует до лета 2022 года.

В этом сезоне 33-летний Бензема провел за "Реал" 45 матчей во всех турнирах, в которых стал автором 29 забитых мячей, а также отдал восемь результативных передач.

Не пропустите: Карим Бензема прокомментировал возвращение в сборную Франции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Алексей Миранчук отреагировал на информацию о возможном переходе в "Зенит"

Алексей Миранчук отреагировал на информацию о возможном переходе в "Зенит"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов