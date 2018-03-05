"Реал" намерен прояснить ситуацию с будущим Де Хеа уже на этой неделе

Теги реал мадридманчестер юнайтеддавид де хеа

"Реал" намерен прояснить ситуацию с будущим Де Хеа уже на этой неделеМадридский "Реал" намерен прояснить ситуацию с будущим голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа уже на этой неделе.

Так, по сведениям испанской прессы, королевский клуб рассчитывает в течение ближайших нескольких дней получить ответ от 27-летнего вратаря "красных дьяволов" относительно его готовности сменить команду. Если футболист даст согласие на свой переход, "Реал" будет готов начать переговоры по трансферу с "Юнайтед". В противном же случае чемпион Испании переключит свое внимание на другие варианты усиления своей вратарской позиции.

Напомним, Перес назвал цену на Варана. | soccernews.ru

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