"Реал" намерен прояснить ситуацию с будущим Де Хеа уже на этой неделе

Мадридский "Реал" намерен прояснить ситуацию с будущим голкипера английского "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа уже на этой неделе.

Так, по сведениям испанской прессы, королевский клуб рассчитывает в течение ближайших нескольких дней получить ответ от 27-летнего вратаря "красных дьяволов" относительно его готовности сменить команду. Если футболист даст согласие на свой переход, "Реал" будет готов начать переговоры по трансферу с "Юнайтед". В противном же случае чемпион Испании переключит свое внимание на другие варианты усиления своей вратарской позиции.

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