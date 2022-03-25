"Реал" намерен расстаться с 9 футболистами

Состав мадридского "Реала" ближайшим летом может серьёзно обновиться, сообщает Goal.com.

По информации источника, королевский клуб готов во время межсезонья расстаться с девятью футболистами.

Точно покинут команду Гарет Бэйл, Иско и Марсело, чьи контракты со "сливочными" истекают в июне.

Под вопросом пока будущее в "Реале" Эдена Азара, Луки Йовича, Мариано Диаса, Хесуса Вальехо, Марко Асенсио и Дани Себальоса.

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