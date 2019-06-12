"Реал" намерен расстаться с Силвой

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"Реал" намерен расстаться с Силвой

Мадридский "Реал" хочет избавиться от бразильского полузащитника Лукаса Силвы, сообщает UOL Esporte.

По сведениям издания, королевский клуб намерен разорвать с игроком контракт, который действует до лета 2020 года. Интерес к хавбеку проявляют "Бенфика", "Аталанта", "Севилья", "Эспаньол", "Тигрес" и "Америка".

Силва перешел в "Реал" в январе 2015 года из "Крузейро" за 13 миллионов евро. Всего за королевский клуб он сыграл девять матчей. Сдавался в аренду "Марселю" и "Крузейро". 

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