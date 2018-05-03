"Реал" намерен расстаться с ведущим защитником

Теги реал мадридрафаэль варан

"Реал" намерен расстаться с ведущим защитникомБлижайшим летом мадридский "Реал" намерен расстаться со своим ведущим защитником Рафаэлем Вараном.

Так, по сведениям испанской прессы, 25-летний бек не смог убедить руководство королевского клуба в том, что способен закрыть проблемную позицию в центре обороны, образовавшуюся после ухода из команды Пепе. Ввиду этого "сливочные" будут готовы по окончанию текущего сезона выслушать предложения от потенциальных покупателей по французу.

Напомним, "Реал" проявляет интерес к ключевому хавбеку "Челси". | soccernews.ru

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