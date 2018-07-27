"Реал" намерен разбить атакующее трио ПСЖ

Теги реал мадридпсжкилиан мбаппеэдинсон кавани неймар

"Реал" намерен разбить атакующее трио ПСЖМадридский "Реал" намерен разбить атакующее трио ПСЖ в лице Неймара, Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани.

Так, по сведениям La Gazzetta dello Sport, после того, как королевскому клубу не удалось подписать первых двух, он планирует заполучить в свои ряды главного бомбардира парижан. Контакт с представителями уругвайца "сливочные" уже установили.

Напомним,  "Реал" готов перехватить трансферную цель "Челси". | soccernews.ru

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