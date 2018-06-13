"Реал" намерен снизить цену на Левандовски

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"Реал" намерен снизить цену на ЛевандовскиМадридский "Реал" намерен снизить цену на форварда мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб после смены своего главного тренера вновь вернулся к вопросу приобретения 29-летнего нападающего чемпионов Германии. Однако руководство "сливочных" не готово платить за поляка 200 миллионов евро, которые немецкий гранд желает за него получить. В "Реале" надеются, что давление на "Баварию" со стороны игрока, который ранее заявлял о своей мечте играть на "Сантьяго Бернабеу", поможет снизить его трансферную стоимость.

Напомним, Перес готов увести у "Барселоны" ее очередную трансферную цель. | soccernews.ru

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