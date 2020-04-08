"Реал" намерен сократить зарплату игрокам даже в случае возобновления сезона

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"Реал" намерен сократить зарплату игрокам даже в случае возобновления сезона

Руководство мадридского "Реала" планирует сократить зарплату игрокам даже в том случае, если сезон будет возобновлен, сообщает Cadena SER.

По сведениям издания, при данном варианте игрокам королевского клуба предложили пойти на 12-процентное снижение зарплат. Если сезон не возобновится, то зарплата будет урезана на 20 процентов.

Ранее сообщалось, что игроки "Барселоны" пошли на 70-процентное снижение зарплат на период карантина, который был введен из-за угрозы распространения коронавируса.

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