"Реал" намерен судиться с доктором, замешанным в допинг-скандале
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"Реал" собирается подать в суд на доктора Эуфемиано Фуэнтесу, одного из фигурантов громкого допинг-скандала в Испании, сообщает Marca.
Ранее экс-спортивный врач во время большого интервью ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с "Барселоной", "Валенсией", "Реалом" и "Сосьедадом".
По словам Фуэнтеса, у него никогда не было контактов с "Валенсией". Он встречался с представителями "Барселоны", однако до конкретных предложений не дошло. Когда речь зашла про "Реал" он сказал: "Об этом я говорить не буду".
Напомним, что в 2013 году Фуэнтес был признан виновным в применении кровяного допинга. Речь идет о переливании спортсмену собственной крови для ускорения доставки кислорода к мышцам и увеличению выносливости.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14