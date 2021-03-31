"Реал" намерен судиться с доктором, замешанным в допинг-скандале

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"Реал" намерен судиться с доктором, замешанным в допинг-скандалеФото: Reuters

"Реал" собирается подать в суд на доктора Эуфемиано Фуэнтесу, одного из фигурантов громкого допинг-скандала в Испании, сообщает Marca.

Ранее экс-спортивный врач во время большого интервью ответил на вопрос о возможном сотрудничестве с "Барселоной", "Валенсией", "Реалом" и "Сосьедадом".

По словам Фуэнтеса, у него никогда не было контактов с "Валенсией". Он встречался с представителями "Барселоны", однако до конкретных предложений не дошло. Когда речь зашла про "Реал" он сказал: "Об этом я говорить не буду".

Напомним, что в 2013 году Фуэнтес был признан виновным в применении кровяного допинга. Речь идет о переливании спортсмену собственной крови для ускорения доставки кислорода к мышцам и увеличению выносливости.

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