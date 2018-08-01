"Реал" намерен укрепить центр обороны топовым защитником

Мадридский" Реал" намерен укрепить центр своей обороны топовым защитником, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что над этим трансфером будет работать лично президент королевского клуба Флорентино Перес. Приоритетным кандидатом на данную роль "сливочными" рассматривается бек мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг, которые ранее заявил о готовности сменить команду.

Напомним, Перес планирует сделать последнее предложение по Азару. | soccernews.ru