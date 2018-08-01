"Реал" намерен укрепить центр обороны топовым защитником

Теги флорентино пересреал мадридджером боатенгбавария мюнхен

"Реал" намерен укрепить центр обороны топовым защитникомМадридский" Реал" намерен укрепить центр своей обороны топовым защитником, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что над этим трансфером будет работать лично президент королевского клуба Флорентино Перес. Приоритетным кандидатом на данную роль "сливочными" рассматривается бек мюнхенской "Баварии" Джером Боатенг, которые ранее заявил о готовности сменить команду.

Напомним,  Перес планирует сделать последнее предложение по Азару. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП

Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 34 84
2 Шальке 34 63
3 Хоффенхайм 34 55
4 Боруссия Дортмунд 34 55
5 Байер Леверкузен 34 55
6 РБ Лейпциг 34 53
7 Штутгарт 34 51
8 Айнтрахт Франкфурт 34 49
9 Боруссия Менхенгладбах 34 47
10 Герта 34 43
11 Вердер Бремен 34 42
12 Аугсбург 34 41
13 Ганновер 96 34 39
14 Майнц 05 34 36
15 Фрайбург 34 36
16 Вольфсбург 34 33
17 Гамбург 34 31
18 Кельн 34 22
Полная таблица

топ-5 тегов