"Реал" намерен ускорить переговоры по трансферу Мораты

Мадридский "Реал" намерен ускорить переговоры с "Манчестер Юнайтед" по трансферу своего форварда Альваро Мораты.

Как информирует испанская пресса, президент королевского клуба Флорентино Перес намерен уже на этой неделе оформить подписание нападающего "Монако" Килиана Мбаппе. Средства же на его приобретение "сливочные" планируют задействовать с трансферов Данило, который перебрался в туринский "Ювентус" за 20 миллионов евро, и Мораты, продажа которого пополнит клубный бюджет ориентировочно на 70 миллионов евро. Ввиду этого, "Реал" постарается закрыть трансфер своего форварда в "Юнайтед" в течение ближайших нескольких дней.

Напомним, Перес провернул первую крупную сделку в межсезонье. | soccernews.ru