"Реал" намерен ускорить трансфер Неймара

Мадридский "Реал" намерен ускорить трансфер форварда ПСЖ Неймара, информирует AS.

По сведениям издания, президент королевского клуба Флорентино Перес планирует закрыть возможный переход 26-летнего нападающего парижан уже до старта Чемпионата Мира в России. В стане "сливочных" надеются, что им удастся установить рабочий контакт с коллегами из Парижа в этом вопросе.

Напомним, сам Неймар тоже надеется перейти в "Реал" до старта ЧМ. | soccernews.ru