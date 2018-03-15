"Реал" намерен ускорить трансфер Неймара

Теги реал мадридфлорентино переснеймарпсж

"Реал" намерен ускорить трансфер НеймараМадридский "Реал" намерен ускорить трансфер форварда ПСЖ Неймара, информирует AS.

По сведениям издания, президент королевского клуба Флорентино Перес планирует закрыть возможный переход 26-летнего нападающего парижан уже до старта Чемпионата Мира в России. В стане "сливочных" надеются, что им удастся установить рабочий контакт с коллегами из Парижа в этом вопросе.

Напомним, сам Неймар тоже надеется перейти в "Реал" до старта ЧМ. | soccernews.ru

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