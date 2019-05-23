"Реал" намерен вновь отдать в аренду Эдегора
"Реал" по-прежнему не рассчитывает на норвежского полузащитника Мартина Эдегора в качестве игрока основного состава, сообщает Marca.
По сведениям издания, королевский клуб устраивает то, как Эдегор выступает за "Витесс", но в следующем сезоне он вновь собирается отдать его в аренду. Интерес к хавбеку проявляет "Аякс", который готов заплатить за него 20 миллионов евро, но "Реал" не устраивает такая сумма.
В нынешнем сезоне 20-летний Эдегор провел за "Витесс" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. Контракт хавбека с королевским клубом действителен до лета 2021 года.
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|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
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|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
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|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
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|50
|11
|Алавес
|38
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|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
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|Вильярреал
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|Леванте
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|Реал Вальядолид
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|Сельта Виго
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|Жирона
|38
|37
|19
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|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32