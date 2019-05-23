"Реал" намерен вновь отдать в аренду Эдегора

Теги реал мадридмартин эдегор

"Реал" намерен вновь отдать в аренду Эдегора

"Реал" по-прежнему не рассчитывает на норвежского полузащитника Мартина Эдегора в качестве игрока основного состава, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб устраивает то, как Эдегор выступает за "Витесс", но в следующем сезоне он вновь собирается отдать его в аренду. Интерес к хавбеку проявляет "Аякс", который готов заплатить за него 20 миллионов евро, но "Реал" не устраивает такая сумма.

В нынешнем сезоне 20-летний Эдегор провел за "Витесс" 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. Контракт хавбека с королевским клубом действителен до лета 2021 года.

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