"Реал" намерен возобновить тренировки, несмотря на пандемию коронавируса

Руководство мадридского "Реала" намерено возобновить тренировки для футболистов, несмотря на чрезвычайное положение в Испании из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19, сообщает Marca.

По сведениям издания, в ближайшее время мадридский клуб определится с датой начала тренировок. Медицинский департамент "Реала" должен составить правила безопасности для игроков.

Стоит отметить, что в настоящее время Испания является лидером по числу заразившихся коронавирусом в Европе. Их число превышает 163 тысячи человек. От заболеваний, вызванных коронавирусом, умерли более 16 600 человек.

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