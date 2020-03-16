"Реал" намерен выкупить Ареоля у ПСЖ

Мадридский "Реал" планирует выкупить трансфер вратаря ПСЖ Альфонса Ареоля, сообщает AS.

По сведениям издания, главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан доволен французским голкипером, поэтому он может остаться в команде.

Впрочем, помехой для сделки может стать украинский голкипер Андрей Лунин, который летом вернется из аренды в "Вальядолиде".

В нынешнем сезоне 27-летний Ареоля провел за "Реал" 12 матчей во всех турнирах и пропустил 12 голов. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2023 года.

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