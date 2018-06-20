"Реал" намерен взять Лунина на предсезонный сбор

Мадридский "Реал" уже строит планы по голкиперу луганской "Зари" Андрею Лунину, в подписании которого он заинтересован.

Так, по сведениям fichajes.com, королевский клуб планирует взять 19-летнего вратаря, в случае его подписания, на предсезонный сбор с первой командой. По его окончанию главный тренер "сливочных" Хулен Лопетеги и примет решение относительно будущего украинца - останется он с основной командой или отправится набираться опыта в дубль.

Напомним, "Реал" близок к покупке Лунина. | soccernews.ru