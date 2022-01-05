"Реал" наметил грандиозные трансферные планы на лето
Руководство мадридского "Реала" определилось с трансферной политикой на лето, сообщает AS.
По сведениям источника, королевский клуб собирается бесплатно подписать нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе, а также купить форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. Кроме того, мадридцы планируют приобрести центрального защитника, одной из целью является Антонио Рюдигер из "Челси", за которым клуб продолжает следить.
При этом "Реал" точно покинут полузащитник Иско, защитник Марсело и нападающий Гарет Бэйл. Контракты этих игроков истекают летом и клуб не будет продлевать с ними соглашения. Также "Реал" готов расстаться с защитником Хесусом Вальехо и хавбеком Дани Себальосом.
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|Команда
|М
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|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14