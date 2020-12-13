"Реал" нанес "Атлетико" первое поражение в сезоне

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"Реал" нанес "Атлетико" первое поражение в сезоне

В матче 13-го тура чемпионата Испании "Реал" обыграл "Атлетико" со счетом 2:0. Победу королевскому клубу принесли гол Каземиро и автогол Яна Облака.

Благодаря победе "Реал" вышел на третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 23 очка. "Атлетико" потерпел первое поражение в сезоне, но по-прежнему лидирует с 26 очками.

"Реал" Мадрид – "Атлетико" Мадрид - 2:0 (1:0)
Голы: Каземиро, 15 - 1:0, Облак, 63 (автогол) - 2:0

"Реал": Куртуа, Варан, Карвахаль, Рамос, Менди, Каземиро, Кроос, Васкес, Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема.

"Атлетико": Облак, Фелипе (Лемар, 46), Савич, Триппьер, Эрмосо, Льоренте, Карраско (Корреа, 46), Эррера (Лоди, 46), Коке, Жоау Феликс (Сауль, 60), Суарес (Кондогбиа, 73).

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