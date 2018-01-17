"Реал" направил "Атлетику" официальный запрос о трансфере Аррисабалаги

Мадридский "Реал" направил "Атлетику" официальный запрос о трансфере вратаря Кепы Аррисабалаги, сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб хочет купить 23-летнего стража ворот в январе за 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не заинтересован в приобретении нового голкипера зимой.

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