"Реал" нашел альтернативу Азару

Теги кристиан пулишичреал мадридборуссия дортмунд

"Реал" нашел альтернативу АзаруПолузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич может перейти в "Реал".

Ранее 19-летним американцем интересовались также "Челси" и "Барселона".

Мадридцы рассматривают Пулишича в качестве альтернативы хавбеку "Челси" Эдену Азару.

Читайте: "Бетис" интересуется игроком "Реала" | http://soccernews.ru

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