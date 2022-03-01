"Реал" нашел альтернативу Холанду в чемпионате Италии

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"Реал" нашел альтернативу Холанду в чемпионате Италии

Фото: инстаграм Виктора Осимхена/Автор неизвестен

Мадридский "Реал" проявляет интерес к нигерийскому нападающему неаполитанского "Наполи" Виктору Осимхену, сообщает Football Espana.

По сведениям источника, королевский клуб рассматривает кандидатуру нигерийца в качестве резервного варианта на тот случай, если не удастся приобрести норвежского форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда. Впрочем, купить Осимхена будет непросто, так как "Наполи" оценивает его в 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Осимхен провел за "Наполи" 22 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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