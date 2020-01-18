"Реал" нашел долгосрочную замену Рамосу

"Реал" занимается поиском долгосрочной замены для 34-летнего капитана команды Серхио Рамоса.

Как сообщает La Gazetta dello Sport, основным кандидатом является 24-летний Милан Шкриньяр из "Интера". Ранее интерес к игроку также проявляли "Барселона" и "Манчестер Юнайтед".

Контракт словака с клубом рассчитан до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

В этом сезоне Шкриньяр провел 25 игр, в которых отметился одной голевой передачей.

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