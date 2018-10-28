"Реал" нашел еще одного кандидата на замену Лопетеги

"Реал" продолжает поиски кандидатов на замену наставнику команды Хулену Лопетеги.

Как сообщает The Times, мадридский клуб нацелился на наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса, который привел национальную команду к бронзе ЧМ-2018.

Напомним, что Лопетеги могут отправить в отставку, если сегодня "Реал" проиграет в Эль Класико.

Еще одним претендентом на пост тренера "Реала" является Антонио Конте.

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