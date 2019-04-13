"Реал" нашёл нового дублёра для Бензема
Мадридский "Реал" определился с кандидатурой второго форварда на следующий сезон, сообщает AS.
По сведениям издания, дублёром основного нападающего команды Карима Бензема станет Рауль де Томас.
Данное кадровое решение принимал лично главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.
В текущем сезоне роль дублёра Бензема выполнял Мариано Диас, но его игра оставляла желать лучшего - 2 гола в 17 матчах.
Де Томас на правах аренды выступает за "Райо Вальекано", а его трансфер принадлежит "Реалу". В активе 24-летнего футболиста в нынешней кампании 29 игр, 13 забитых мячей и 4 ассиста.
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|Команда
|М
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|31
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|31
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|4
|Хетафе
|31
|50
|5
|Севилья
|31
|49
|6
|Валенсия
|31
|46
|7
|Алавес
|31
|45
|8
|Атлетик Бильбао
|31
|43
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|Бетис
|31
|43
|10
|Реал Сосьедад
|31
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|Леганес
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|40
|12
|Эйбар
|31
|39
|13
|Эспаньол
|31
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|Жирона
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|Леванте
|31
|33
|16
|Сельта Виго
|31
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|Реал Вальядолид
|31
|30
|18
|Вильярреал
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|30
|19
|Райо Вальекано
|31
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|Уэска
|31
|24