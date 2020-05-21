"Реал" нашел себе очередного бразильца в чемпионате Франции! По потенциалу этот центральный защитник не хуже Упамекано и Кулибали

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"Реал" нашел себе очередного бразильца в чемпионате Франции! По потенциалу этот центральный защитник не хуже Упамекано и Кулибали

Подписание центрального защитника в летнее трансферное окно – одна из приоритетных задач мадридского "Реала". В распоряжении Зинедина Зидана есть только два центрбеки мирового уровня – Серхио Рамос и Рафаэль Варан. Эдер Милитао, на которого возлагались большие надежды, пока не может стать своим на "Сантьяго Бернабеу", а игра Начо не слишком устраивает тренера королевского клуба. Основной целью "Реала" является 21-летний Дайот Упамекано, который защищает цвета "РБ Лейпциг", но молодой француз пока является слишком дорогим для мадридцев. Немецкий клуб готов снизить цену на Упамекано с 60 до 40 млн евро, однако даже такая сумма пока является неподъемной для "сливочных". В поисках необходимого усиления мадридцы обратили внимание на французскую Лигу 1. Первым в поле зрения "Реала" попал защитник "Лилля" Габриэл Магальяэс, которого многие сравнивают с лидером "Наполи" Калиду Кулибали.

22-летний бразилец стал альтернативой Упамекано. Центрбэк полностью соответствует критериям мадридского клуба – он достаточно молодой, но уже имеет европейский опыт, поскольку переехал из Бразилии, где выступал за "Аваи", еще в январе 2017 года. Поиграл на правах аренды за "Динамо" Загреб и "Труа", а в текущем сезоне стал настоящим столпом обороны "Лилия" – 34 матча (из них 6 в Лиге чемпионов) и 1 забитый гол. Еще одно преимущество Габриэля – он левоногий футболист, а это станет идеальным дополнением к правоногим Рамосу или Варану. Единственная проблема защитника – у него отсутствует паспорт гражданина ЕС, что может повлечь определенные неудобства для "Реала", ведь количество таких футболистов в заявке ограничивается.

Габриэл существенно дешевле Упамекано – тот же Transfermarkt оценивает бразильца в 17,5 млн евро, несмотря на действующий контракт до 30 июня 2023-го (защитник "РБ Лейпциг" стоит 45 млн). Подписание центрбека оказалось отличной инвестицией для "Лилля", который выложил за него 3 млн евро. "Доги" известны умением продавать футболистов – в частности, в прошлом году французский клуб заработал 143 млн евро на трансферах 5-ти игроков. Нет никаких сомнений, что Габриэл станет очередной выгодной продажей "Лилля". Осталось только узнать, какой клуб выиграет борьбу за игрока, ведь раньше за бразильцем следили еще и представители АПЛ – в частности, "Эвертон", "Арсенал" и "Челси". Последние уже могли оценить потенциал Габриэля в очных матчах группового турнира ЛЧ 2019/20. Одной из самых ярких добродетелей бразильца является умение продвигать мяч – по этому показателю трансферная цель "Реала" входит в число лучших защитников в ТОП-5 европейских чемпионатов. "Лилль" – команда, которая не отдает предпочтение контролю мяча, а пытается проводить быстрые атаки. Здесь Габриэл раскрывается лучше, поскольку отлично находит партнеров в финальной трети поля. Более 10 таких передач за матч – роскошный показатель, который лишь немного уступает тому же Упамекано.

Еще одним топ-качеством Габриэля является умение выигрывать единоборства. Более 5 выигранных дуэлей в течение 90 минут с 64,34% успешности – не в последнюю очередь именно бразилец приложился к удачным результатам "Лилия" в обороне. За 28 сыгранных матчей Лиги 1 "доги" пропустили 27 мячей, получив право сыграть в Лиге Европы 2020/21. В "Лилле" Габриэл составляет пару центрбеков вместе с португальцем Жозе Фонте. Чемпион Европы 2016 как раз не слишком умеет продвигать мяч, поэтому эта функция полностью ложится на плечи бразильца. Он умеет выполнять роскошные диагонали на своих партнеров в атаку. К слову, несмотря на свои физические данные (190 см роста) его трудно назвать медленным защитником – ловкости Габриэлю не занимать. Также бразилец может похвастаться неплохими показателями в перехватах мяча, что регулярно демонстрировал как в Лиге 1, так и в матчах еврокубков. Что ж, "Реал" имеет шанс значительно сэкономить, ведь трансфер Габриэля обойдется минимум вдвое дешевле, чем переход Упамекано. При этом бразилец куда менее раскрученный, но в то же время не факт, что хуже своего довольно именитого конкурента из Бундеслиги.

Игорь Малиенко soccernews.ru
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