"Реал" нашёл в "Челси" альтернативу Неймару

Мадридский "Реал" может провернуть неожиданную сделку до закрытия летнего трансферного окна.

Как сообщает AS, королевский клуб нацелился на вингера "Челси" Кристиана Пулишича, который только этим летом присоединился к "синим".

В перспективном американце "бланкос" видят более дешёвую альтернативу форварду ПСЖ Неймару.

Напомним, что "Челси" в январе заплатил за Пулишича 64 миллиона евро. Вторую половину прошлого сезона футболист провёл на правах аренды в дортмундской "Боруссии", а в новой кампании сделал 1 ассист в 2 матчах за "пенсионеров".

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