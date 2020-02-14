"Реал" нашёл во Франции дублёра для Каземиро

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"Реал" нашёл во Франции дублёра для Каземиро

Полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга стал трансферной целью мадридского "Реала", сообщает Marca.

По сведениям издания, "сливочные" видят в талантливом французе дублёра для Каземиро, который в текущем сезоне вынужден играть почти без отдыха.

Приобретение 17-летнего хавбека обойдётся королевскому клубу примерно в 50-60 миллионов евро.

Камавинга - воспитанник "Ренна", за основную команду сыграл 39 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Реал" интересуется трансферной целью "Барселоны". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

За эти деньги можно купить более солидного игрока,типа Ндомбеле,Матьюди или даже Канте с обменом на 2-3 игроков Реала (Хамеса,Бэйла и Мариано),а этот ноунейм,даже фамилию второй раз слышу,год назад слышал,но с того момента-пустой звук.

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