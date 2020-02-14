"Реал" нашёл во Франции дублёра для Каземиро

Полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга стал трансферной целью мадридского "Реала", сообщает Marca.

По сведениям издания, "сливочные" видят в талантливом французе дублёра для Каземиро, который в текущем сезоне вынужден играть почти без отдыха.

Приобретение 17-летнего хавбека обойдётся королевскому клубу примерно в 50-60 миллионов евро.

Камавинга - воспитанник "Ренна", за основную команду сыграл 39 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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