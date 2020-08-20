"Реал" нашел замену Бензема в "Интере"

"Реал" рассматривает возможность покупки форварда "Интера" Ромелу Лукаку.

По сведениям Le10Sport, мадридский клуб видит в 27-летнем бельгийце замену Кариму Бензема, который может уйти следующим летом.

"Интер" приобрел Лукаку летом 2019 года у "Манчестер Юнайтед" за 82 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Лукаку 33 гола и 7 ассистов в 50 матчах.

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