"Реал" нашел замену Бензема в "Интере"
"Реал" рассматривает возможность покупки форварда "Интера" Ромелу Лукаку.
По сведениям Le10Sport, мадридский клуб видит в 27-летнем бельгийце замену Кариму Бензема, который может уйти следующим летом.
"Интер" приобрел Лукаку летом 2019 года у "Манчестер Юнайтед" за 82 миллиона евро.
В этом сезоне на счету Лукаку 33 гола и 7 ассистов в 50 матчах.
Читайте также: "Боруссия" объявила о переходе бразильца из "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 19 августа
-
"Реал" нашел замену Бензема в "Интере"
-
"Аякс" попал в групповой этап Лиги Чемпионов благодаря победе "Баварии" над "Лионом"
-
Руди Гарсия: "Баварии" было не так уж легко"
-
Флик поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов с ПСЖ
-
Левандовски приблизился к рекорду Роналду в Лиге Чемпионов
-
"Бавария" в трех голах от рекорда "Барселоны" в ЛЧ
-
Левандовски и Гнабри побили рекорд связки Роналду-Бэйл по голам в одном сезоне Лиги Чемпионов
-
Определились финалисты Лиги Чемпионов
-
"Бавария" разгромила "Лион" и вышла в финал Лиги Чемпионов
-
Карпин прокомментировал поражение от "Динамо"
-
Семак раскритиковал лимит на легионеров
-
"Зенит" имеет внушительную беспроигрышную серию в домашних матчах РПЛ
-
Хавбек "Краснодара" попал в расширенную заявку сборной Нидерландов на матчи Лиги Наций
-
Сын Черчесова отбил три пенальти и помог своему клубу пройти в следующий раунд Кубка России
-
"Ливерпуль" определился с соперниками на сборе в Австрии
-
Дубль Азмуна принес "Зениту" победу над ЦСКА
-
"Сочи" нацелился на Попова
-
2
Куман: "Сейчас нужно вернуть "Барселону" на ее законное место"
-
Газизов высказался об интересе "Наполи" к Джикии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14